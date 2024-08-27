Чи вплинула атака РФ на прогнози щодо відключень світла восени: оцінка експерта

Варто зазначити, що прогнози на перші два місяці осені будувалися, зважаючи на те, що всі атомні блоки вийдуть з ремонтів, а прохолодна погода позначиться на скороченні споживання, що призведе до скорочення дефіциту електроенергії.

І до цього тижня план працював, генерація вийшла навіть на певний профіцит, і передбачалося, що з 25 серпня Україна може вийти на експорт невеликих обсягів. Але комбінована російська атака сплутала карти.

"Наразі вже не йдеться про експорт, навпаки, треба нарощувати можливості імпорту. Але знову ж таки зробити це можна тільки після того, як відновляться системи передачі та розподілу", - зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Щодо вересня та жовтня, на його думку, прогнози погіршилися.

"На жаль, це (масований удар по енергетиці, - ред.) сталося. Тому вносяться корективи до відновлювальних робіт, до програм підготовки до осінньо-зимового періоду. Швидше за все, у вересні будуть графіки погодинних відключень. Сподіваюся, десь до середини місяці вони ослабнуть і будуть мінімізовані. Щодо жовтня - не знаю, сказати складно", - додав експерт.

Щодо листопада, то, за словами Омельченка, з початком опалювального сезону графіки точно повернуться. Оскільки зросте споживання і, відповідно, дефіцит в енергосистемі, який, за всіма прогнозами, неможливо буде покрити повною мірою через великі обсяги втраченої генерації під час атак у 2024 році.

Водночас, на думку директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, результати обстрілів 26 серпня не дають підстав для суттєвого збільшення ризиків відключень електроенергії.

"Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірній час", - сказав він.

Експерт розраховує на те, що пошкоджене обладнання відновлять найближчими днями.

"Енергетики знають, що робити в таких випадках. Враховуючи досвід енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були переважно превентивними", - зазначив Рябцев.