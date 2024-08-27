Чи вплинула атака РФ на прогнози щодо відключень світла восени: оцінка експерта
Після масованої атаки Росії по Україні 26 серпня прогнози щодо відключень електроенергії в осінні місяці погіршилися.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Коригування планів. Як довго триватимуть жорсткі відключення світла в Україні".
Варто зазначити, що прогнози на перші два місяці осені будувалися, зважаючи на те, що всі атомні блоки вийдуть з ремонтів, а прохолодна погода позначиться на скороченні споживання, що призведе до скорочення дефіциту електроенергії.
І до цього тижня план працював, генерація вийшла навіть на певний профіцит, і передбачалося, що з 25 серпня Україна може вийти на експорт невеликих обсягів. Але комбінована російська атака сплутала карти.
"Наразі вже не йдеться про експорт, навпаки, треба нарощувати можливості імпорту. Але знову ж таки зробити це можна тільки після того, як відновляться системи передачі та розподілу", - зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
Щодо вересня та жовтня, на його думку, прогнози погіршилися.
"На жаль, це (масований удар по енергетиці, - ред.) сталося. Тому вносяться корективи до відновлювальних робіт, до програм підготовки до осінньо-зимового періоду. Швидше за все, у вересні будуть графіки погодинних відключень. Сподіваюся, десь до середини місяці вони ослабнуть і будуть мінімізовані. Щодо жовтня - не знаю, сказати складно", - додав експерт.
Щодо листопада, то, за словами Омельченка, з початком опалювального сезону графіки точно повернуться. Оскільки зросте споживання і, відповідно, дефіцит в енергосистемі, який, за всіма прогнозами, неможливо буде покрити повною мірою через великі обсяги втраченої генерації під час атак у 2024 році.
Водночас, на думку директора центру "Психея" Геннадія Рябцева, результати обстрілів 26 серпня не дають підстав для суттєвого збільшення ризиків відключень електроенергії.
"Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними: після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень якщо і збережуться, то у вигляді однієї-двох черг у вечірній час", - сказав він.
Експерт розраховує на те, що пошкоджене обладнання відновлять найближчими днями.
"Енергетики знають, що робити в таких випадках. Враховуючи досвід енергетиків, зараз усі роботи проводяться за певними методиками. І навіть ті відключення, які відбувалися в Україні, були переважно превентивними", - зазначив Рябцев.
Обстріл України 26 серпня та ситуація зі світлом
Нагадаємо, вчора вранці, 26 серпня, Росія здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Окупанти випустили 127 ракет різних типів та понад сотні дронів-камікадзе "Шахед".
Через ворожі обстріли "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Сьогодні, 27 серпня, у всіх регіонах діють графіки відключення електроенергії. Водночас ввечері у Києві та деяких областях "Укренерго" ввело екстрені відключення світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.