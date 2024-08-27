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Повлияла ли атака РФ на прогнозы по отключениям света осенью: оценка эксперта

Украина, Вторник 27 августа 2024 17:12
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Повлияла ли атака РФ на прогнозы по отключениям света осенью: оценка эксперта Фото: эксперт оценил, повлияла ли атака РФ на прогнозы по отключениям света осенью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Омельченко, Геннадий Рябцев

После массированной атаки России по Украине 26 августа прогнозы по отключениям электроэнергии в осенние месяцы ухудшились.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Коррекция планов. Как долго будут продолжаться жесткие отключения света в Украине".

Следует отметить, что прогнозы на первые два месяца осени строились, учитывая, что все атомные блоки выйдут из ремонтов, а прохладная погода скажется на сокращении потребления, что приведет к сокращению дефицита электроэнергии.

И до этой недели план работал, генерация вышла даже на определенный профицит, и предполагалось, что с 25 августа Украина может выйти на экспорт небольших объемов. Но комбинированная российская атака спутала карты.

"Сейчас речь уже не идет об экспорте, наоборот, надо наращивать возможности импорта. Но опять же сделать это можно только после того, как возобновятся системы передачи и распределения", - отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Относительно сентября и октября, по его мнению, прогнозы ухудшились.

"К сожалению, это (массированный удар по энергетике, - ред.) произошло. Поэтому вносятся коррективы в восстановительные работы, в программы подготовки к осенне-зимнему периоду. Скорее всего, в сентябре будут графики почасовых отключений. Надеюсь, где-то к середине месяца они ослабнут и будут минимизированы. По поводу октября - не знаю, сказать сложно", - добавил эксперт.

Что касается ноября, то, по словам Омельченко, с началом отопительного сезона графики вернутся. Поскольку вырастет потребление и, соответственно, дефицит в энергосистеме, который, по всем прогнозам, невозможно будет покрыть в полной мере из-за больших объемов потерянной генерации во время атак в 2024 году.

В то же время, по мнению директора центра Психея Геннадия Рябцева, результаты обстрелов 26 августа не дают оснований для существенного увеличения рисков отключений электроэнергии.

"Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после возобновления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечернее время", - сказал он.

Эксперт рассчитывает на то, что поврежденное оборудование будет восстановлено в ближайшие дни.

"Энергетики знают, что делать в таких случаях. Учитывая опыт энергетиков, сейчас все работы производятся по определенным методикам. И даже те отключения, которые происходили в Украине, были преимущественно превентивными", - отметил Рябцев.

Обстрел Украины 26 августа и ситуация со светом

Напомним, вчера утром, 26 августа, Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 127 ракет разных типов и более сотни дронов-камикадзе "Шахед".

Из-за вражеских обстрелов "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

Сегодня, 27 августа, во всех регионах действуют графики отключения электроэнергии. В то же время вечером в Киеве и некоторых областях "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света.

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