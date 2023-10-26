UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи вплине зниження облікової ставки на курс долара: відповідь НБУ

Фото: голова Національного банку України Андрій Пишний (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данило Крамаренко

Зниження облікової ставки Національного банку України до 16% навряд чи вплине на курс долара. У тому числі тому, що фактичний рівень ставок на операції з банками не зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

За його словами, Україна вже три тижні живе в режимі гнучкого курсоутворення і курс рухається в обидві сторони.

"Ми бачимо, що мета курсової стійкості та адаптації учасників ринку та самого ринку до нових умов, коли курс формується насамперед попитом та пропозицією, звісно, за участю НБУ, забезпечується. Ми не очікуємо жодного відчутного впливу на стан курсу та стан ринку з врахуванням сьогоднішнього рішення", - зазначив Пишний.

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, під час переходу на систему "нижньої межі" щодо облікової ставки фактично рівень ставок за операціями Нацбанку з іншими банками не змінився.

"Тому ми не очікуємо, що рішення щодо встановлення облікової ставки негативно вплине на валютний ринок. Нашим пріоритетом залишатиметься збереження його стійкості", - додав він.

 

 

 

Зазначимо, що раніше Національний банк різко знизив облікову ставку до 16%.

Крім того, оновилися прогнози регулятора щодо інфляції в Україні. Зокрема, на кінець цього року очікується інфляція на позначці 5,8%, що майже вдвічі нижче за раніше прогнозований рівень. А це означає повільніше зростання цін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниКурс долара