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Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ

Фото: глава Национального банка Украины Андрей Пышный (facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Данила Крамаренко

Понижение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) до 16% вряд ли повлияет на курс доллара. В том числе потому, что фактический уровень ставок по операциями с банками не изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НБУ Андрея Пышного.

По его словам, Украина уже три недели живет в режиме гибкого курсообразования, и курс двигается в обе стороны.

"Мы видим, что цель курсовой устойчивости и адаптации участников рынка и самого рынка к новым условиям, когда курс формируется в первую очередь спросом и предложением, естественно, при участии НБУ, обеспечивается. Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом сегодняшнего решения", - отметил Пышный.

Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, при переходе на систему "нижней границы" по учетной ставке фактически уровень ставок по операциям Нацбанка с другими банками не изменился.

"Поэтому ми не ожидаем, что решение об установлении учетной ставки негативно повлияет на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости", - добавил он.

 

 

 

Отметим, ранее Национальный банк резко понизил учетную ставку до 16%.

Кроме того, обновилиись прогнозы регулятора по инфляции в Украине. В частности, на конец этого года ожидается инфляция на отметке 5,8%, что почти вдвое ниже ранее прогнозируемого уровня. А это означает более медленный рост цен.

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Национальный банк УкраиныКурс доллара