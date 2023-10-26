Повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара: ответ НБУ

По его словам, Украина уже три недели живет в режиме гибкого курсообразования, и курс двигается в обе стороны.

"Мы видим, что цель курсовой устойчивости и адаптации участников рынка и самого рынка к новым условиям, когда курс формируется в первую очередь спросом и предложением, естественно, при участии НБУ, обеспечивается. Мы не ожидаем никакого ощутимого влияния на состояние курса и состояние рынка с учетом сегодняшнего решения", - отметил Пышный.

Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, при переходе на систему "нижней границы" по учетной ставке фактически уровень ставок по операциям Нацбанка с другими банками не изменился.

"Поэтому ми не ожидаем, что решение об установлении учетной ставки негативно повлияет на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости", - добавил он.