НБУ різко знизив облікову ставку до 16%

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знову знизити облікову ставку. З 27 жовтня 2023 року діятиме ставка на рівні 16%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови НБУ Андрія Пишного.

"Національний банк встановив облікову ставку на рівні 16% і одночасно залишив незмінними відсоткові ставки за своїми операціями з банками", - зазначив він.

За його словами, облікова ставка на рівні 16% встановлюється з 27 жовтня 2023 року, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Таким чином Нацбанк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі".

При такому дизайні облікова ставка визначатиме ставку за депозитними сертифікатами овернайт (16%), а ставки за іншими операціями НБУ з банками вибудовуватимуться вгору від облікової:

за тримісячними депозитними сертифікатами - "облікова ставка + 4 процентні пункти" (20%)

за кредитами рефінансування - "облікова ставка + 6 процентних пунктів" (22%)

"Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними", - додав Пишний.

Фото: інфографіка рішення НБУ (t.me/nbu_ua)

Навіщо потрібна модернізація операційного дизайну?

Це посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. Як результат, збільшиться спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки.

Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів. Простими словами - із можливістю населення захистити свої заощадження від інфляції. Яка за прогнозом НБУ наступного року прискориться до 9,8%.

Це важливо для зменшення тиску на валютному ринку та на ціни, а отже, для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті. Крім того, це необхідно для успішної адаптації учасників ринку до керованої гнучкості курсу.

За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ може вже на найближчому засіданні розглянути можливість додаткового зниження облікової ставки.

Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків з валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення процентної політики в 2024 році. Повернення до циклу зниження облікової ставки у 2024-му стане можливим лише за умови суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це один із монетарних інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює орієнтир щодо вартості залучених та розміщених коштів для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку.

Іншими словами, це показник, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам. У свою чергу від нього залежить те, під який відсоток банки надаватимуть кредити населенню та бізнесу, а також розміщуватимуть депозити.

Відповідно, під процент нижче облікової ставки банкам не вигідно надавати кредити.

Що означає зниження чи підвищення облікової ставки

Облікова ставка також за своєю суттю є прямим показником інфляції та реального стану економіки. Вона дає розуміння, скільки дійсно коштують гроші і яка їхня цінність прямо зараз.

Якщо прогноз економічного розвитку оптимістичний, показники свідчать про зростання і немає причин очікувати на інфляцію, НБУ знижує облікову ставку. Таким чином, стимулюється подальше зростання економіки загалом. Зниження облікової ставки знижує відсоток, під який фінустанови одержують гроші, а це знижує відсоток кредитів для бізнесу та фізичних осіб.

Формула проста. Чим менша облікова ставка, тим дешевші кредити.

Підвищення облікової ставки відбувається, коли країна зазнає потрясінь, економіка регресує і є передумови інфляції. Наприклад, на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України Нацбанк у червні 2022 року підвищив її з 10% одразу до 25% річних.

Якби регулятор не зважився на цей крок, це призвело б до вичерпання резервів та валютної кризи. Відповідно зросли відсотки за кредитами та депозитами. Такі дії дали можливість приборкати інфляцію та збільшити вартість гривні. Крім того, підвищення облікової ставки дає змогу утримати депозити на банківських рахунках.

З іншого боку, це обмежує кредитування та не сприяє розвитку економіки. Тому щойно намічається позитивна динаміка та зниження ризиків інфляції, облікова ставка знижується.

У липні вона знизилася до 22%, а з 15 вересня 2023 року діяла облікова ставка на рівні 20% річних.