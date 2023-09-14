Чи вплине зміна міністра оборони України на стосунки з партнерами: думка експерта

Після звільнення колишнього міністра оборони Олексія Резнікова, та обрання на його посаду Рустема Умєрова виникає питання, чи вплине така ротація на стосунки України з партнерами.

Зрозуміло, що попри зміну керівництва, Міноборони продовжує спиратися на роботу, пророблену Резніковим. І в плані міжнародної комунікації - на формальному та неформальному рівні - все стабільно.

“Не варто очікувати якихось принципових змін у зв’язку із новим міністром оборони України. Країни, що нас підтримують, вони підтримують Україну, як державу, а не окремого міністра чи головнокомандувача. Військовий блок, що відповідає за співпрацю з нашими партнерами, не змінився”, - сказав Мусієнко.

Умєров став міністром оборони України

Верховна рада 6 вересня призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

Першого дня на посаді Умєров поділився планами своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, що 19 вересня відбудеться перша для Умєрова зустріч у форматі “Рамштайн”. Детальніше про те, чого чекати від нового міністра та його команди можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.