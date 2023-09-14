Повлияет ли смена министра обороны Украины на отношения с партнерами: мнение эксперта

После увольнения бывшего министра обороны Алексея Резникова, и избрания на его должность Рустема Умерова возникает вопрос, повлияет ли такая ротация на отношения Украины с партнерами.

Понятно, что несмотря на смену руководства, Минобороны продолжает опираться на работу, проделанную Резниковым. И в плане международной коммуникации - на формальном и неформальном уровне - все стабильно.

"Не стоит ожидать каких-то принципиальных изменений в связи с новым министром обороны Украины. Страны, которые нас поддерживают, они поддерживают Украину, как государство, а не отдельного министра или главнокомандующего. Военный блок, отвечающий за сотрудничество с нашими партнерами, не изменился", - сказал Мусиенко.

Умеров стал министром обороны Украины

Верховная рада 6 сентября назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВЛК.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним также, что 19 сентября состоится первая для Умерова встреча в формате Рамштайн. Детальнее о том, чего ждать от нового министра и его команды можно узнать в материале РБК-Украина.

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