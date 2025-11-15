Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидії і коли чекати виплату? Відповідь Зеленського

В рамках програми "Зимова підтримка" українці можуть отримати разову грошову допомогу, яку можна витратити не лише цього року, а й наступного - до червня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За його словами, кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів та книг, а також на благодійні внески волонтерам і фондам, що підтримують українську армію.
Для отримання допомоги необхідно оформити заявку через застосунок "Дія" або в "Укрпошті" до 24 грудня. Після подання заявки гроші надійдуть протягом 10 днів.
Також варто зауважити, що отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка - це додаткова форма підтримки.
"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні в Україні стартувало прийняття заявок для отримання "Зимової підтримки". РБК-Україна розповідає, де і як можна оформити допомогу.
Президент Володимир Зеленський раніше доручив уряду підготувати оновлену комплексну програму "Зимової підтримки" для населення за зразком програми 2024 року.
Кошти, що надаватимуться в рамках програми, можна буде витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, а також на поштові послуги, книги, благодійні внески та підтримку Сил оборони.
Основна мета програми - охопити якомога ширше коло громадян, забезпечити допомогу напередодні зимового періоду та підтримати покриття базових потреб, зокрема оплату комунальних платежів
Як повідомляв міністр соціальної політики Денис Улютін, близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень.
Окремі категорії вразливих громадян, зокрема самотні пенсіонери, матимуть можливість отримати підвищену виплату - 6500 гривень.