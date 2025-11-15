Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии и когда ждать выплату? Ответ Зеленского

По его словам, средства можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, украинских продуктов и книг, а также на благотворительные взносы волонтерам и фондам, поддерживающим украинскую армию.

Для получения помощи необходимо оформить заявку через приложение "Дія" или в "Укрпочте" до 24 декабря. После подачи заявки деньги поступят в течение 10 дней.

Также стоит заметить, что получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки.

"Средства на программу есть, и в прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, поэтому в этом году ожидаем тоже масштабную пользу от программы. Правительство Украины полностью выполнит программу. Если нужна будет дополнительная поддержка, дополнительное финансирование, обеспечим", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине стартовал прием заявок для получения "Зимней поддержки". РБК-Украина рассказывает, где и как можно оформить помощь.