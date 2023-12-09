Чи вплине війна між Венесуелою та Гаяною на увагу до України: думка експерта

Війна між Венесуелою та Гаяною може тимчасово медійно відсунути війну в Україні на другий план, втім, суттєво нічого не зміниться.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Як пояснив Куса, війна Ізраїлю та ХАМАС медійно відсунула війну в Україні на другий план. Водночас це майже не вплинуло на нашу ситуацію.

"Все залишилося так, як раніше. Проблеми, які були з військовою допомогою Україні в Штатах, вони були до війни й, загалом, залишилися такими ж, і продовжують бути пов'язані з тими самими внутрішніми проблемами в Штатах, які були раніше", - пояснив експерт.

У разі війни Венесуели та Гаяни, на Думку аналітика Українського інституту майбутнього, ситуація суттєво не зміниться. Сполучені Штати Америки будуть змушені реагувати на кризу, але не за рахунок військової чи фінансової допомоги Україні.

"Це окреме питання (фінансова й військова допомога Україні, - ред.), яке зараз більше залежить від внутрішньополітичного порядку денного США, ніж від Венесуели та ситуації в Латинській Америці", - додав аналітик.

Ризик війни між Венесуелою та Гаяною

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо - регіон сусідньої Гаяни, де виявили нафту та газ. Він становить дві третини території країни. Для цього лідер країни провести референдум.

За словами спеціального представника Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслана Спіріна, війна між Венесуелою та Гаяною може відволікати увагу від російської агресії проти України.

Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чи може він зашкодити Україні - у нашому матеріалі.