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Повлияет ли война между Венесуэлой и Гайаной на внимание к Украине: мнение эксперта

Суббота 09 декабря 2023 13:41
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Повлияет ли война между Венесуэлой и Гайаной на внимание к Украине: мнение эксперта Фото: повлияет ли война между Венесуэлой и Гайаной на внимание к Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война между Венесуэлой и Гайаной может временно медийно отодвинуть войну в Украине на второй план, впрочем, существенно ничего не изменится.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Как пояснил Куса, война Израиля и ХАМАС медийно отодвинула войну в Украине на второй план. В то же время это почти не повлияло на нашу ситуацию.

"Все осталось так, как раньше. Проблемы, которые были с военной помощью Украине в Штатах, они были до войны и, в общем, остались такими же, и продолжают быть связаны с теми же внутренними проблемами в Штатах, которые были раньше", - пояснил эксперт.

В случае войны Венесуэлы и Гайаны, по мнению аналитика Украинского института будущего, ситуация существенно не изменится. Соединенные Штаты Америки будут вынуждены реагировать на кризис, но не за счет военной или финансовой помощи Украине.

"Это отдельный вопрос (финансовая и военная помощь Украине, - ред.), который сейчас больше зависит от внутриполитической повестки дня США, чем от Венесуэлы и ситуации в Латинской Америке", - добавил аналитик.

Риск войны между Венесуэлой и Гайаной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо - региона соседней Гайаны, где обнаружили нефть и газ. Он составляет две трети территории страны. Для этого лидер страны провести референдум.

По словам специального представителя Министерства иностранных дел Украины в Латинской Америке Руслана Спирина, война между Венесуэлой и Гайаной может отвлекать внимание от российской агрессии против Украины.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и может ли он навредить Украине - в нашем материале.

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