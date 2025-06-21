Чи вплине на Україну залучення США до війни проти Ірану: відповідь Зеленського
Спроба США втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном вплине і на Україну. Тегеран - не союзник для України, бо дав росіянам допомогу для ведення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
На питання про те, чи вплине можливе залучення США до війни проти Ірану, Зеленський відповів: "Звичайно, вплине".
"Звісно, ми проти того, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя. Тобто, якщо сьогодні вони можуть напасти на будь-яку країну, або вони можуть дати зброю Росії чи іншій країні, чи навіть не країні, а терористичній організації, - ми не знаємо, кому вони можуть надати зброю. Тож це дуже, дуже небезпечно. Це перше. Але, звісно, це вплине і на нас", - сказав президент.
Він зазначив, що частина потужностей з виробництва "Шахедів" в Ірані була знищена, але не все. Іран раніше допомагав з цим Росії, і, на думку Зеленського, цей військовий досвід передали Північній Кореї.
"Вони надали всі ці речі Північній Кореї. Це означає, що, можливо, і ядерну зброю, і весь досвід вони нададуть своїм союзникам. А ви чуєте і розумієте, хто їхні союзники. Вони не наші союзники. Вони наші вороги. Тому моя позиція дуже чітка", - додав глава держави.
Зеленський нагадав, що Тегеран надав Москва не тільки "Шахеди", але й також ракети і ліцензії на їх виготовлення.
"Те, що зараз їх виробничі потужності стали слабші - для нас позитивно. Але в певних моментах вже може бути пізно", - наголосив президент.
Протистояння Ізраїлю та Ірану
Конфлікт між Ізраїлем і Іраном різко загострився в ніч на 13 червня, коли ізраїльські ВПС завдали авіаударів по ядерних і військових об’єктах в Ірані. В Ізраїлі заявили, що це була вимушена відповідь на загрозу створення Тегераном ядерної зброї.
У відповідь вже наступної ночі Іран випустив понад 150 ракет по території Ізраїлю. Обстріли з обох боків досі тривають.
На тлі ескалації США, за даними Bloomberg, готуються до можливої військової операції проти Ірану. За інформацією WSJ, Дональд Трамп вже схвалив план удару, але тимчасово відклав його реалізацію, щоб оцінити подальші дії Тегерана.
Як повідомляє The Guardian, президент США має сумніви щодо ефективності американської зброї - зокрема, чи зможе вона знищити ключовий ядерний об’єкт у Фордо. У Білому домі зазначили, що рішення про втручання у конфлікт Ізраїлю та Ірану нібито очікується протягом двох тижнів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.