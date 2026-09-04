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Повлияет ли появление банкноты 2000 грн на курс гривны: ответ финансового аналитика

16:15 04.09.2026 Пт
2 мин
Есть ли связь между новым номиналом и возможным ослаблением гривны?
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Повлияет ли появление банкноты 2000 грн на курс гривны: ответ финансового аналитика Фото: банкнота номиналом 2000 гривен (РБК-Украина)
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Выпуск банкноты 2000 гривен не является основанием ожидать автоматического ослабления гривны. В то же время, изменение валютного курса может влиять на инфляцию из-за подорожания импортных товаров.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главное:

  • Прямой связи между появлением 2000 грн. и курсом гривны нет.
  • Курс и инфляция отчасти связаны.
  • Смена курса влияет на стоимость импортных товаров.
  • Для гривни важна динамика внутренних цен и ее покупательная способность.

Выпуск банкноты номиналом 2000 гривен не является сигналом о предстоящем ослаблении украинской валюты. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что прямой связи между появлением нового номинала и возможными изменениями официального или наличного курса гривны нет.

В то же время, он отметил, что курс и инфляция в определенной степени связаны между собой.

"Курс и инфляция связаны между собой, потому что изменение курса приводит к росту импортных товаров и влияет таким образом на инфляцию", – объяснил аналитик.

По его словам, для гривни важно не только ее соотношение с иностранными валютами, но и то, как изменяются цены внутри страны.

"То есть покупательная способность именно гривны, а не доллара или другой валюты", – добавил финансовый аналитик.

Напомним, сегодня, 4 сентября 2026 года, Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноту нового наивысшего номинала – 2 000 гривен. На новой купюре изображен портрет величайшего украинского поэта, диссидента и Героя Украины Василия Стуса.

Банки уже сегодня имеют возможность получать купюры от регулятора и выдавать их клиентам через кассы.

Что касается полноценного появления 2 000 гривен в банкоматах и терминалах, в НБУ отметили, что презентовали банкноту за два месяца – 10 июля, предоставив банкам техническую возможность бесплатно перенастроить свое оборудование для сортировки и выдачи новых денег.

Детальнее о том, почему, по мнению экспертов, НБУ решил выпустить новый номинал именно сейчас и как появление такой купюры повлияет на экономику и инфляционные ожидания, читайте в материале РБК-Украина "Банкнота тревоги? Что означает появление купюры 2000 гривен и стоит ли бояться за деньги"

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