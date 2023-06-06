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Чи вплине підрив Каховської ГЕС на водопостачання Києва: відповідь "Київводоканалу"

Фото: у "Київводоканалі" розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на водопостачання Києва (f-guide/kyivcity.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Підрив дамби Каховської ГЕС і спуск води з Каховського водосховища не позначиться на водопостачанні Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у столиці ситуація з водопостачанням залишається стабільною. Усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає.

Київ продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі.

Тим часом фахівці "Київводоканалу" працюють 24/7 для того, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Через підрив дамби в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада вже проводить евакуацію.

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