RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение Киева: ответ "Киевводоканала"

Фото: в "Киевводоканале" рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение Киева (f-guide/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища не отразится на водоснабжении Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что в столице ситуация с водоснабжением остается стабильной. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет.

Киев продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме.

Между тем, специалисты "Киевводоканала" работают 24/7 для того, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевводоканал