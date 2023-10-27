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Чи вплине осіння погода на "Шахеди": Ігнат дав відповідь

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Осіння погода навряд чи вплине на "Шахеди", якими росіяни атакують Україну. Але погіршення погодних умов зменшує активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Діяльність тактичної авіації, а також БПЛА, не про "Шахеди" йшла мова, а про безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан", Zala, на них впливають погодні умови. Тактичній авіації значно гірше працювати при поганій погоді. Ну, а безпілотники не бачать, що відбувається там внизу", - пояснив речник.

За його словами, саме через погіршені погодні умови кілька днів активність тактичної авіації ворога була "практично нульовою".

Ігнат підкреслив, що натомість для дронів-камікадзе типу "Шахед" погодні умови не мають значення. Такі безпілотники програмуються операторами і летять по заданій траєкторії.

"Для "Шахедів" погодні умови не грають особливої ролі. У них є своя ціль, свій маршрут прокладений, вони по ньому йдуть, змінюють напрямок руху, як їм запрограмував оператор. Керуючись GPS-навігацією, вони потрапляють до тих цілей або збиваються нашими Силами оборони", - додав Ігнат.

Росія сьогодні атакувала дронами Україну

У ніч на 27 жовтня Росія вчергове атакувала Україну. Цієї ночі окупанти випустили шість дронів-камікадзе у напрямку півдня України. Також росіяни вдарили балістичною ракетою по Харківській області.

Сили ППО вночі збили 5 "Шахедів", але було влучання у Миколаївській області. Там спалахнула пожежа.

Крім того, вночі росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм Харківської області. Постраждали 8 рятувальників, чотирьох з них госпіталізували.

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