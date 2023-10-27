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Окупанти випустили дрони і балістику: результати нічної роботи ППО

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 08:56
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Окупанти випустили дрони і балістику: результати нічної роботи ППО Фото: сили ППО збили 5 дронів у ніч на 27 жовтня (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники в ніч на 27 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе та балістикою. Сили ППО збили майже всі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як зазначили військові, ворог випустив шість ударних дронів типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ у напрямку півдня України. Також окупанти вдарили по Харківській області, випустивши балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області.

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили п'ять дронів у межах Херсонської та Миколаївської областей.

Окупанти випустили дрони і балістику: результати нічної роботи ППО

Що відомо про нічну атаку

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти цієї ночі атакували південні області. За її словами, безпілотники випускали двома хвилями.

За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у ніч на 27 жовтня був "приліт" за межами міста Вознесенськ. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, на щастя, ніхто не постраждав.

Також вночі окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині у місті Ізюм Харківської області. Постраждали 8 рятувальників, чотирьох з них госпіталізували. При цьому місцева влада стверджує, що росіяни використали зенітну ракету С-300.

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