Нічна атака "Шахедами": ворог атакував двома хвилями, через "приліт" сталася пожежа
Російські загарбники цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по південних областях України, застосувавши ударні дрони. По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ, проте був і "приліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" та голову Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.
Війська РФ спрямовували дрони-камікадзе двома хвилями - у кожній було по три БПЛА, а під атаку потрапили Миколаївська та Херсонська області.
"Тобто, загальна кількість - шість (дронів), і п'ять із них було знищено", - розповіла офіцер.
Гуменюк уточнила, що два "Шахеди" були збиті силами та засобами ППО в Миколаївській області, і ще три - на Херсонщині.
"На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, і рятувальники працюють", - сказала Гуменюк про "приліт" у Миколаївській області.
Вона також розповіла, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.
За словами Гуменюк, противник, судячи з усього, при нинішній повітряній атаці підшукував нову тактику.
"Вони прилаштовуються та намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективний", - зазначила вона.
Як розповів начальник Миколаївської ОВА, у ніч на 27 жовтня за межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожих "Shahed 131/136".
"Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих", - повідомив він.
Повітряні атаки РФ по Україні
Російські окупанти майже щодня влаштовують повітряні атаки по містах України, застосовуючи для завдання ударів ракети різних типів, баражуючі боєприпаси ("Шахеди"), а також авіаційні керовані бомби.
Так, нагадаємо, при минулій атаці, в ніч проти 25 жовтня, противник знову запустив по Україні дрони-камікадзе. Загалом у повітряному просторі нашої країни зафіксували 11 дронів, усі збили сили протиповітряної оборони. Але на землю попадали уламки.
Пізніше з'ясувалося, що ворог завдав удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання. Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.