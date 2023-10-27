Повлияет ли осенняя погода на "Шахеды": Игнат дал ответ

"Деятельность тактической авиации, а также БПЛА, не о "Шахедах" шла речь, а о беспилотниках оперативно-тактического уровня "Орлан", Zala, на них влияют погодные условия. Тактической авиации значительно хуже работать при плохой погоде. Ну, а беспилотники не видят, что происходит там внизу", - объяснил спикер.

По его словам, именно из-за ухудшенных погодных условий несколько дней активность тактической авиации врага была "практически нулевой".

Игнат подчеркнул, что для дронов-камикадзе типа "Шахед" погодные условия не имеют значения. Такие беспилотники программируются операторами и летят по заданной траектории.

"Для "Шахедов" погодные условия не играют особой роли. У них есть своя цель, свой маршрут проложен, они по нему идут, меняют направление движения, как им запрограммировал оператор. Руководствуясь GPS-навигацией, они попадают к тем целям или сбиваются нашими Силами" обороны", - добавил Игнат.

Россия сегодня атаковала дронами Украину

В ночь на 27 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Этой ночью оккупанты выпустили шесть дронов-камикадзе в направлении юга Украины. Также россияне ударили баллистической ракетой по Харьковской области.

Силы ПВО ночью сбили 5 "Шахедов", но было попадание в Николаевской области. Там вспыхнул пожар.

Кроме того, ночью россияне нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области. Пострадали 8 спасателей, четыре из них госпитализированы.

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