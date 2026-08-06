Чи впадуть в новому сезоні ціни на яблука в Україні: що прогнозують садівники

Яблука - "традиційні" фрукти, якими насолоджуються і діти, і дорослі українці. Експерти пояснили, від чого залежить їх вартість й чи можуть ціни вдарити по гаманцях в наступному сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати опитування учасників яблучного ринку проєктом EastFruit.
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За даними аналітиків проєкту, опитування учасників яблучного ринку щодо прогнозу гуртових (оптових) цін на свіже яблуко в Україні у січні-травні 2027 року свідчить про "переважно обережні очікування".
Уточнюється, що серед респондентів, які дали конкретний прогноз:
При цьому "найпоширеніший сценарій" - падіння цін на 11-20% (його обрали 25% учасників).
Ще 14% - прогнозують зниження більш ніж на 21%.
Водночас в EastFruit нагадали: "якщо виробники цього року почнуть під час збирання агресивно розпродавати яблуко, то не виключено, що ціни в другій половині сезону (січень - червень 2027 року) не будуть нижчими ніж в той самий період поточного року".
Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (The Food and Agriculture Organization, FAO) Андрій Ярмак розповів, що в поточному сезоні ціни на яблуко, "несподівано для українських виробників":
"Що дуже нетипово", - констатував експерт.
Він пояснив, що "фактично під час збирання яблука продавалися мінімум на 25% дорожче, ніж після тривалого зберігання".
"В 2026 році, за попередніми оцінками, врожай яблук в Україні суттєво збільшиться", - повідомив Ярмак.
Економіст додав, що крім цього "є багато інших факторів, що будуть тиснути на ціни".
Йдеться, наприклад, про:
Водночас експерти EastFruit прогнозують, що "частину надлишкової пропозиції можуть поглинути Центральна Азія і Кавказ".
"В Грузії, Казахстані та Узбекистані очікується відчутне зниження врожаю яблука", - зауважили фахівці.
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