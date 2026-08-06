Чи впадуть в новому сезоні ціни на яблука в Україні: що прогнозують садівники

Головне: Прогноз щодо вартості : більшість опитаних учасників ринку (43%) очікують зниження оптових цін на яблука в Україні у січні-травні 2027 року, тоді як по 29% - прогнозують зростання або відсутність змін.

: більшість опитаних учасників ринку (43%) очікують зниження оптових цін на яблука в Україні у січні-травні 2027 року, тоді як по 29% - прогнозують зростання або відсутність змін. Масштаб здешевлення : найпоширеніший сценарій (за результатами опитування) - зниження цін на 11-20% (його підтримали 25% респондентів), а 14% - очікують падіння більш ніж на 21%.

: найпоширеніший сценарій (за результатами опитування) - зниження цін на 11-20% (його підтримали 25% респондентів), а 14% - очікують падіння більш ніж на 21%. Фактори тиску : у 2026 році ймовірне суттєве збільшення врожаю яблук в Україні, а також у Молдові й Туреччині, витрати на морський експорт можуть стрімко зрости.

: у 2026 році ймовірне суттєве збільшення врожаю яблук в Україні, а також у Молдові й Туреччині, витрати на морський експорт можуть стрімко зрости. Ймовірність експорту: частину надлишкової пропозиції можуть поглинути ринки Центральної Азії та Кавказу (зниження врожаю очікується в Грузії, Казахстані та Узбекистані).

Чи подешевшають яблука в новому сезоні

За даними аналітиків проєкту, опитування учасників яблучного ринку щодо прогнозу гуртових (оптових) цін на свіже яблуко в Україні у січні-травні 2027 року свідчить про "переважно обережні очікування".

Уточнюється, що серед респондентів, які дали конкретний прогноз:

43% - очікують зниження цін;

29% - зростання вартості;

29% - вважають, що суттєвих змін не буде.

При цьому "найпоширеніший сценарій" - падіння цін на 11-20% (його обрали 25% учасників).

Ще 14% - прогнозують зниження більш ніж на 21%.

Водночас в EastFruit нагадали: "якщо виробники цього року почнуть під час збирання агресивно розпродавати яблуко, то не виключено, що ціни в другій половині сезону (січень - червень 2027 року) не будуть нижчими ніж в той самий період поточного року".

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Особливості поточного "яблучного сезону"

Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (The Food and Agriculture Organization, FAO) Андрій Ярмак розповів, що в поточному сезоні ціни на яблуко, "несподівано для українських виробників":

почали знижуватися в другій половині сезону;

продовжували падати з січня до червня включно.

"Що дуже нетипово", - констатував експерт.

Він пояснив, що "фактично під час збирання яблука продавалися мінімум на 25% дорожче, ніж після тривалого зберігання".

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Яким може бути врожай яблук у 2026 році

"В 2026 році, за попередніми оцінками, врожай яблук в Україні суттєво збільшиться", - повідомив Ярмак.

Економіст додав, що крім цього "є багато інших факторів, що будуть тиснути на ціни".

Йдеться, наприклад, про:

стрімке збільшення витрат на експорт морем;

зростання врожаю яблука в Молдові й Туреччині.

Водночас експерти EastFruit прогнозують, що "частину надлишкової пропозиції можуть поглинути Центральна Азія і Кавказ".

"В Грузії, Казахстані та Узбекистані очікується відчутне зниження врожаю яблука", - зауважили фахівці.