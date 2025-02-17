Чи візьме участь Білорусь у війні РФ проти України найближчим часом: відповідь розвідки Латвії

Розвідка Латвії вважає, що наразі режим Лукашенка залишається стабільним. Це досягається здебільшого шляхом репресій і обмеження свободи слова. Водночас залежність Білорусі від Росії зростає, як і вплив Росії на Білорусь.

Також зазначається, що багато хто з інструментів російського впливу в Білорусі збережеться навіть після відходу Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна.

За оцінкою розвідки Латвії, малоймовірно, що Білорусь у доступному для огляду майбутньому буде безпосередньо залучена до війни Росії проти України, оскільки це може істотно підірвати внутрішньополітичну стабільність Лукашенка, особливо з огляду на сильне суспільне неприйняття прямої участі білоруських військових у бойових діях.

Білоруська співпраця Лукашенка з Росією дає йому змогу утримувати владу і забезпечувати стабільність свого режиму. Однак він усвідомлює, що така підтримка ставить під загрозу його здатність і надалі керувати країною, тому Лукашенко дедалі більше занепокоєний необхідністю зменшити ізоляцію Білорусі від Заходу, щоб урівноважити російський вплив, ідеться в доповіді.

Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Варто нагадати, що Білорусь допомагає Росії з початку повномасштабної війни в Україні.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.