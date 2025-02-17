Примет ли участие Беларусь в войне РФ против Украины в ближайшее время: ответ разведки Латвии

Участие Беларуси в развязанной Россией войне в Украине в обозримом будущем маловероятно. Ведь это может угрожать внутриполитической стабильности страны и положению Александра Лукашенко.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила разведка Латвии, пишет Delfi.
Разведка Латвии считает, что сейчас режим Лукашенко остается стабильным. Это достигается в основном путем репрессий и ограничения свободы слова. В то же время зависимость Беларуси от России растет, как и влияние России на Беларусь.
Также отмечается, что многие из инструментов российского влияния в Беларуси сохранятся даже после ухода Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина.
По оценке разведки Латвии, маловероятно, что Беларусь в обозримом будущем будет непосредственно вовлечена в войну России против Украины, поскольку это может существенно подорвать внутриполитическую стабильность Лукашенко, особенно учитывая сильное общественное неприятие прямого участия белорусских военных в боевых действиях.
Белорусское сотрудничество Лукашенко с Россией позволяет ему удерживать власть и обеспечивать стабильность своего режима. Однако он осознает, что такая поддержка ставит под угрозу его способность и в дальнейшем управлять страной, поэтому Лукашенко все больше обеспокоен необходимостью уменьшить изоляцию Беларуси от Запада, чтобы уравновесить российское влияние, говорится в докладе.
Стоит напомнить, что Беларусь помогает России с начала полномасштабной войны в Украине.
Недавно российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.
Также мы писали, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.
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