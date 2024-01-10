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Чи вивела РФ ракетоносії у Чорне море зранку: відповідь ВМС

Фото: чи вивела РФ ракетоносії у Чорне море 10 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія не вивела на бойове чергування жодного ракетоносія в Чорне море зранку у середу, 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 2 ворожі кораблі", - зазначають військові, додаючи, що ракетоносіїв серед них немає.

У той же час в Азовському морі є 1 ворожий корабель, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі.

"Серед них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - зазначили у ВМС.

Повітряна тривога в Україні 10 січня

Повітряна тривога 10 січня була оголошена по всій Україні близько 8:00. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

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