По всій Україні повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Повітряна тривога зранку 10 січня була оголошена по всій Україні. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Києві та всіх областях о 7:58.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

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О 8:49 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози через МіГ-31К. По Україні скасували повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 8:05

Небезпека МіГ-31К

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет.

Нагадаємо, що востаннє росіяни випустили "Кинджали" 2 січня. Під час масштабного обстрілу України окупанти випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити усі безпілотники та 72 ракети, зокрема і 10 "Кинджалів".