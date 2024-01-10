Вывела ли РФ ракетоносители в Черное море с утра: ответ ВМС

"В Черном море 2 вражеских корабля", - отмечают военные, добавляя, что ракетоносителей среди них нет.

В то же время в Азовском море есть 1 вражеский корабль, а в Средиземном море 3 вражеских корабля.

"Среди них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет", - отметили в ВМС.

Воздушная тревога в Украине 10 января

Воздушная тревога 10 января была объявлена по всей Украине около 8:00. Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей Украине. Известно, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).