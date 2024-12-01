Чи вивела РФ ракетоносії в Чорне море: що кажуть у ВМС

На ранок 1 грудня Росія тримає в Чорному морі кораблі з ракетами "Калібр". Їх окупанти вивели одразу два.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Станом на 06:00 у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.
Росія застосувала ракети "Калібр" із касетними снарядами по Україні під час масованого удару 28 листопада. Вони значно ускладнюють роботу з ліквідації наслідків.
Як раніше писало РБК-Україна, ці ракети становлять подвійну загрозу. Детальніше - в матеріалі.
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