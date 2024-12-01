Чи вивела РФ ракетоносії в Чорне море: що кажуть у ВМС

Росія використала ракети "Калібр" із касетними снарядами

Росія застосувала ракети "Калібр" із касетними снарядами по Україні під час масованого удару 28 листопада. Вони значно ускладнюють роботу з ліквідації наслідків.

Як раніше писало РБК-Україна, ці ракети становлять подвійну загрозу. Детальніше - в матеріалі.

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