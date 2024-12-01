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Вывела ли РФ ракетоносители в Черное море: что говорят в ВМС

Фото: РФ держит два корабля с ракетами "Калибр" на утро 1 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На утро 1 декабря Россия держит в Черном море корабли с ракетами "Калибр". Их оккупанты вывели сразу два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"По состоянию на 06:00 в Черном море два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Есть ли корабли РФ в Азовском и Средиземном морях

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

Россия использовала ракеты "Калибр" с кассетными снарядами

Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами по Украине во время массированного удара 28 ноября. Они значительно усложняют работу по ликвидации последствий.

Как ранее писало РБК-Украина, эти ракеты представляют двойную угрозу. Подробнее - в материале.

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