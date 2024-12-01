Вывела ли РФ ракетоносители в Черное море: что говорят в ВМС

Россия использовала ракеты "Калибр" с кассетными снарядами

Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами по Украине во время массированного удара 28 ноября. Они значительно усложняют работу по ликвидации последствий.

Как ранее писало РБК-Украина, эти ракеты представляют двойную угрозу. Подробнее - в материале.

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