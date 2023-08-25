Чи вистачить Україні запасів газу на опалювальний сезон: відповідь голови НАК

За його словами, з урахуванням ризиків щодо електрогенерації Кабмін поставив план накопичити в сховищах 14,7 млрд кубометрів. "Нам достатньо навіть менше", - сказав він.

Зараз у сховищах близько 13 млрд кубометрів газу. "Переважна більшість - це український газ, решта - нерезиденти. Об'єму, який належить "Нафтогазу", абсолютно достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми не плануємо чіпати інший газ", - повідомив голова НАК.

Чернишов підтвердив плани обійтися без імпорту. "У нас є кредитна лінія ЄБРР на 300 мільйонів євро, яку ми плануємо використати для створення резервів для енергетиків. Але зараз ми не дивимося на імпорт. Поки я не бачу, що він знадобиться", - додав він.

Голова НАК повідомив, що "Нафтогаз" викупили через енергетичну біржу 0,7-0,8 млрд кубометрів. "Щодо контрагентів - це основні приватні видобувні компанії. Ми готові викупити весь річний видобуток компаній. У кого є бажання - будь ласка. Я перепрошую, подивімося на ціни. У нас були моменти, у червні точно, коли ціна, за якою ми купували, була такою ж, як експортна опція", - сказав Чернишов.

Найбільші у Європі ПСГ

Українські підземні газові сховища - найбільші у Європі (понад 31 млрд кубометрів). Вони розташовані на глибині від 400 м до 2 км, тому зберігати газ повністю безпечно.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергетичні ресурси: нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить облаштувати та підтримувати у належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз.