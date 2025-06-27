Хватит ли Украине газа зимой: что говорят в Минэнерго

Ситуация в отрасли остается сложной из-за российских атак на энергетику. Но объемы закачки газа растут.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Шейко принял участие в первом заседании Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Он проинформировал коллег о накоплении запасов газа, мазута, угля для обеспечения потребностей ТЭС и ТЭЦ.

"Из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация в отрасли остается сложной, но контролируемой. Мы должны быть готовы к любому ходу событий, чтобы граждане и бизнес были обеспечены газом для стабильного прохождения зимы", - сказал он.

По его словам, темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Шейко отметил, что на складах накоплен необходимый объем угля, и накопление его резервов продолжается согласно графику подготовки к отопительному сезону.

Следовательно, в течение четвертой зимы в условиях полномасштабного вторжения со стороны РФ страна будет обеспечена достаточным количеством и угля, и газа, говорится в сообщении пресс-службы.