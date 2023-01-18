ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хватит ли Украине газа в хранилищах при похолодании: прогноз до конца зимы

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 10:31
Хватит ли Украине газа в хранилищах при похолодании: прогноз до конца зимы Фото: Украине должно хватить газа до конца отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

На начало года в ПХГ Украины осталось 11,7 млрд кубометров газа. Пока запасов достаточно для обеспечения Украины в тех объемах потребления, которые есть, даже при условии увеличения использования его для генерации электроэнергии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС".

"Генерацию мы не можем сейчас увеличить из-за разрушений системы ее передачи, и стабилизационные отключения обусловлены именно этим. Поэтому, по моим оценкам, объемов газа сейчас достаточно", - отметил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Как сообщил изданию источник в правительстве, на эту зиму газа хватает и без дополнительного импорта. Но если его не докупать, то в марте может возникнуть серьезный риск нехватки ресурса в случае похолодания. Ведь чем меньше газа в ПХГ, тем больше его расходуется на поднятие из хранилищ из-за снижения давления. К тому же сокращается суточный объем возможный для поднятия. Следовательно, расход газа при снижении объема растет.

"Нафтогаз" пока планирует в январе-феврале купить лишь порядка 500 млн кубометров. На это пойдут 300 млн долларов от ЕБРР, 350 млн долларов от Канады и 200 млн долларов от Норвегии.

Рябцев считает, что после завершения отопительного сезона Украине надо будет импортировать газа по возможности до 2 млрд кубометров в месяц и закупить хотя бы 8 млрд кубометров. "Я думаю, будут закупки через Польшу - там можно брать 1 млрд кубометров в месяц, через Словакию отрабатывается путь с терминалов в Средиземном море", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 января заявил, что на начало 2023 года в подземных хранилищах Украины осталось 11,7 млрд кубометров газа. По его словам, западные партнеры готовы помочь с покупкой дополнительных объемов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины ПХГ Газ
NEWS
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС