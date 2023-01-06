Шмигаль назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок 2023 року

Станом на початок 2023 року в підземних сховищах України зберігалося 11,7 млрд кубометрів газу. Західні партнери готові допомогти із закупівлею додаткових обсягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 січня.

"У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси", - сказав він..

За його словами, енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає.

"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими", - додав Шмигаль.