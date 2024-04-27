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Чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році: відповідь прем'єра

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україні цього року вистачить коштів в бюджеті на соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії, завдяки новій допомозі від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

В новому пакеті фінансування від США на майже 61 млрд доларів, як нагадав Шмигаль, передбачено 7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

"Це та частина "бюджетного пазлу", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%", - пояснив прем'єр.

Допомога Україні від США

У квітні цього року Конгрес США після піврічної затримки схвалив нове фінансування на допомогу Україні в розмірі майже 61 млрд доларів. Це фінансування, як вже було згадано раніше, передбачає пряму бюджетну підтримку на 7,5 млрд доларів, але у форматі кредиту. Умови кредиту будуть визначені окремим договором між США та Україною. Крім того, цей кредит може бути списаним після президентських виборів в США.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні автоматично перерахували пенсії понад 650 тисячам пенсіонерів, що працюють. РБК-Україна розповідало, коли ці категорії пенсіонерів отримають доплату до пенсії.

Крім того, днями парламент схвалив законопроект, який дозволить враховувати закордонний стаж під час нарахування пенсій.

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