Чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році: відповідь прем'єра

Допомога Україні від США

У квітні цього року Конгрес США після піврічної затримки схвалив нове фінансування на допомогу Україні в розмірі майже 61 млрд доларів. Це фінансування, як вже було згадано раніше, передбачає пряму бюджетну підтримку на 7,5 млрд доларів, але у форматі кредиту. Умови кредиту будуть визначені окремим договором між США та Україною. Крім того, цей кредит може бути списаним після президентських виборів в США.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні автоматично перерахували пенсії понад 650 тисячам пенсіонерів, що працюють. РБК-Україна розповідало, коли ці категорії пенсіонерів отримають доплату до пенсії.

Крім того, днями парламент схвалив законопроект, який дозволить враховувати закордонний стаж під час нарахування пенсій.

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