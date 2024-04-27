Хватит ли Украине бюджета на пенсии и субсидии в этом году: ответ премьера

Помощь Украине от США

В апреле этого года Конгресс США после полугодовой задержки одобрил новое финансирование на помощь Украине в размере почти 61 млрд долларов. Это финансирование, как уже было упомянуто ранее, предполагает прямую бюджетную поддержку в 7,5 млрд долларов, но в формате кредита. Условия кредита будут определены отдельным договором между США и Украиной. Кроме того, этот кредит может быть списан после президентских выборов в США.

Пенсии в Украине

Напомним, с 1 апреля в Украине автоматически перечислили пенсии более 650 тысяч работающих пенсионеров. РБК-Украина рассказывал, когда эти категории пенсионеров получат доплату к пенсии.

Кроме того, на днях парламент одобрил законопроект, позволяющий учитывать заграничный стаж при начислении пенсий.

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