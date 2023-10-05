"Чи вистачить у вас метро для шкіл?". Зеленський закликав до єдності, щоб Харків не повторився в ЄС

"Цього вівторка я відвідав Харківську область, це на сході України. Щонайменше 1,2 млн мешканців у Харкові. Відстань від міста до кордону з Росією менше ніж 40 км, або менше трьох хвилин підльоту ракети С-300, якими російська армія тероризує Харків. Тисячі об'єктів зруйновані такими ракетами: будинки, школи, університети, транспорт, електротранспорт", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, попри регулярні обстріли, уряд робить усе можливе, щоб захистити людей в Харкові й забезпечувати роботу всіх його ключових інституцій.

Через недостатню ефективність ППО, діти не можуть фізично відвідувати школи в Харкові. Втім, аби полегшити це питання - було відкрито 65 шкільних класів у метро, під землею. Метро є єдиним безпечним варіантом для міста мільйонника, щоб зібрати дітей на навчання. Це і є сусідство з Росією.

"Чи достатньо у ваших країнах станцій метро, на яких можна було б організувати захищене шкільне навчання, якщо погрози Росії стануть реальними, а вона готується їх реалізувати", - додав президент.

Аби уникнути в майбутньому війни в інших країнах Європи, аби жодна з країни не переживала того, що сьогодні переживає Харків - єдність України та її союзників повинна працювати на 100%.

"Нехай амбіції Путіна будуть руїнами, а не наші з вами країни, не наші з вами міста. Діти заслуговують на безпеку всюди у своїй країні, а не тільки в метро, не тільки в укриттях під землею. Ми повинні зробити це можливим і ми зробимо. Ми повинні виграти", - додав Володимир Зеленський.

Ризик заморозки війни

Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, Володимир Зеленський закликав союзників не дати можливість Росії "заморозити" війну, інакше вона зможе відновити свій військовий потенціал до 2028 року, після чого спробує атакувати інші країни.

Як пояснив лідер країни, ворог розглядає різні сценарії на найближчі роки, один із них - особливо небезпечний.

"Будь ласка, пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків", - пояснив Володимир Зеленський.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.