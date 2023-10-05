"Хватит ли у вас метро для школ?". Зеленский призвал к единству, чтобы Харьков не повторился в ЕС

"В этот вторник я посетил Харьковскую область, это на востоке Украины. По меньшей мере 1,2 млн жителей в Харькове. Расстояние от города до границы с Россией менее 40 км, или менее трех минут подлета ракеты С-300, которыми российская армия терроризирует Харьков. Тысячи объектов разрушены такими ракетами: дома, школы, университеты, транспорт, электротранспорт", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, несмотря на регулярные обстрелы, правительство делает все возможное, чтобы защитить людей в Харькове и обеспечивать работу всех его ключевых институтов.

Из-за недостаточной эффективности ПВО, дети не могут физически посещать школы в Харькове. Впрочем, чтобы облегчить этот вопрос - было открыто 65 школьных классов в метро, под землей. Метро является единственным безопасным вариантом для города миллионника, чтобы собрать детей на учебу. Это и есть соседство с Россией.

"Достаточно ли в ваших странах станций метро, на которых можно было бы организовать защищенное школьное обучение, если угрозы России станут реальными, а она готовится их реализовать", - добавил президент.

Чтобы избежать в будущем войны в других странах Европы, чтобы ни одна из стран не переживала того, что сегодня переживает Харьков - единство Украины и ее союзников должно работать на 100%.

"Пусть амбиции Путина будут руинами, а не наши с вами страны, не наши с вами города. Дети заслуживают безопасности везде в своей стране, а не только в метро, не только в укрытиях под землей. Мы должны сделать это возможным и мы сделаем. Мы должны выиграть", - добавил Владимир Зеленский.

Риск заморозки войны

Выступая на саммите Европейского политического сообщества, Владимир Зеленский призвал союзников не дать возможность России "заморозить" войну, иначе она сможет восстановить свой военный потенциал до 2028 года, после чего попытается атаковать другие страны.

Как пояснил лидер страны, враг рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них - особенно опасен.

"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг - это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - пояснил Владимир Зеленский.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.