Чи вистачить сил у росіян для наступу на Запоріжжя: відповідь керівника ЦПД

Як наголосив Коваленко, говорячи про Запорізький напрямок, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя.

"Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - зазначив він.

За словами керівника ЦПД, у ворога недостатньо сил для наступу на саме місто Запоріжжя. Це інший масштаб за ресурсами і живій силі, ніж в РФ зараз є.

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - додав Коваленко.

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