Чи вистачить сил у росіян для наступу на Запоріжжя: відповідь керівника ЦПД

Російська армія готується до наступальних дій у Запорізькій області. Але загрози для міста Запоріжжя немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
Як наголосив Коваленко, говорячи про Запорізький напрямок, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя.
"Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - зазначив він.
За словами керівника ЦПД, у ворога недостатньо сил для наступу на саме місто Запоріжжя. Це інший масштаб за ресурсами і живій силі, ніж в РФ зараз є.
"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - додав Коваленко.
скриншот deepstatemap.live
У жовтні декілька ЗМІ написали про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.
Восени також стало відомо про просування ворога у районі населеного пункту Левадне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію, але наголосили, що це не становить загрози фронту.
Наприкінці листопада у Силах оборони повідомили, що окупанти активізувалися у Запорізькій області. Але сил ворога, які він накопичив, не вистачить для великого наступу.
За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Проте цю дату не можна вважати кінцевою. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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