Хватит ли сил у россиян для наступления на Запорожье: ответ руководителя ЦПД

Как отметил Коваленко, говоря о Запорожском направлении, важно не путать Запорожскую область и Запорожье.

"Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны", - отметил он.

По словам руководителя ЦПД, у врага недостаточно сил для наступления на город Запорожье. Это другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у РФ сейчас есть.

"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и коверкают слова других военных. Желательно этого не делать", - добавил Коваленко.

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