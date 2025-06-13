Чи вірить Київ в обіцянку Трампа завершити війну в Україні: відповідь Сибіги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибігу під час форуму GLOBSEC-2025.

Як відзначив Сибіга, він мріє, аби Україна перестала бути темою обговорень "на всіх форумах по всьому світу", що, своєю чергою, означало б досягнення довготривалого й всеосяжного миру.

"Тому ми вітаємо зусилля президента Трампа... Ми хочемо завершити війну цього року, і в нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля", - додав він.

Голова відомства нагадав, що наступного тижня виповниться 100 днів відтоді, як Україна погодилась на повне безумовне припинення вогню. Як він відзначив, це була саме американська пропозиція. Втім, для досягнення цілі - Захід повинен тиснути на Росію.

"А після цього у нас буде шанс пришвидшити наші мирні зусилля та розпочати переговори щодо ширшої мирної угоди чи домовленостей", - зазначив міністр.

У тому ж числі Сибіга ствердно відповів на запитання про те, чи важливий Трамп для досягнення миру. За його словами, рецепт завершення війни простий - лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни.