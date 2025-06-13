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Верит ли Киев в обещание Трампа завершить войну в Украине: ответ Сибиги

Пятница 13 июня 2025 12:00
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Верит ли Киев в обещание Трампа завершить войну в Украине: ответ Сибиги Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина все еще верит, что глава Белого дома Дональд Трамп способен завершить полномасштабную войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время форума GLOBSEC-2025.

Как отметил Сибига, он мечтает, чтобы Украина перестала быть темой обсуждений "на всех форумах по всему миру", что, в свою очередь, означало бы достижение долговременного и всеобъемлющего мира.

"Поэтому мы приветствуем усилия президента Трампа... Мы хотим завершить войну в этом году, и у нас действительно есть шанс ускорить наши мирные усилия", - добавил он.

Глава ведомства напомнил, что на следующей неделе исполнится 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на полное безусловное прекращение огня. Как он отметил, это было именно американское предложение. Впрочем, для достижения цели - Запад должен давить на Россию.

"А после этого у нас будет шанс ускорить наши мирные усилия и начать переговоры по более широкому мирному соглашению или договоренностям", - отметил министр.

В том же числе Сибига утвердительно ответил на вопрос о том, важен ли Трамп для достижения мира. По его словам, рецепт завершения войны прост - лидерство и вовлеченность американской стороны к повышению для России цены за продолжение войны.

Попытки США завершить войну в Украине

В течение последних месяцев США провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и России. Во время одной из них Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня. Украина, в свою очередь, поддержала предложение, но Россия начала выдвигать собственные требования.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Трампа ключом к миру между Россией и Украиной, если американский лидер надавит на Москву.

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Война в Украине Андрей Сибига МИД Украины Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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