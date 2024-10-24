Чи випишуть водію штраф за їзду без аптечки: відповідь юриста

Коли саме можуть виписати штраф через аптечку

Експерт пояснив: щоб визначити, коли водія можуть оштрафувати, варто звернутися до розділу 31 Правил дорожнього руху (ПДР). Саме він визначає, в яких випадках експлуатація транспортних засобів (ТЗ) заборонена.

Так, обов'язковість наявності у ТЗ медичної аптечки передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 ПДР.

"Експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо відсутня "медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена, - на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж", - уточнив юрист.

У ПДР зазначається, що "аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу", повинна бути в закріпленому стані - в місці, визначеному підприємством-виробником.

Якщо ж конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, медична аптечка має розташовуватись "у легкодоступних місцях".

"Про строк придатності препаратів у аптечці там нічого не сказано. Тому формально за наявності самої аптечки (навіть "нерозпакованої") правових підстав для штрафу немає", - зауважив Володарський.

Який штраф загрожує водієві за їзду без аптечки

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:

має несправності системи гальмового або рульового керування

має несправності тягово-зчіпного пристрою

має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби)

має інші технічні несправності, з якими (відповідно до встановлених правил) експлуатація його забороняється

переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 грн.

Якщо ж водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн.

Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції: