Чи випишуть водію штраф за їзду без аптечки: відповідь юриста

В Україні експлуатація транспортного засобу за відсутності медичної аптечки забороняється. За це водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності - виписати штраф.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Вадим Володарський.
Експерт пояснив: щоб визначити, коли водія можуть оштрафувати, варто звернутися до розділу 31 Правил дорожнього руху (ПДР). Саме він визначає, в яких випадках експлуатація транспортних засобів (ТЗ) заборонена.
Так, обов'язковість наявності у ТЗ медичної аптечки передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 ПДР.
"Експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо відсутня "медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена, - на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж", - уточнив юрист.
У ПДР зазначається, що "аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу", повинна бути в закріпленому стані - в місці, визначеному підприємством-виробником.
Якщо ж конструкцією ТЗ такого місця не передбачено, медична аптечка має розташовуватись "у легкодоступних місцях".
"Про строк придатності препаратів у аптечці там нічого не сказано. Тому формально за наявності самої аптечки (навіть "нерозпакованої") правових підстав для штрафу немає", - зауважив Володарський.
Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:
Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 грн.
Якщо ж водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 680 грн.
Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що при порушенні перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, зі скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті - Укртрансбезпеки.
Розгляд справ щодо таких адміністративних правопорушень законом віднесено до компетенції органів Національної поліції. Тож у випадку керування водієм транспортним засобом, в якому відсутня медична аптечка, можна звертатись і до правоохоронців.
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