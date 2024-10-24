Выпишут ли водителю штраф за езду без аптечки: ответ юриста

В Украине эксплуатация транспортного средства при отсутствии медицинской аптечки запрещается. За это водителя могут привлечь к административной ответственности - выписать штраф.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.
Эксперт объяснил: чтобы определить, когда водителя могут оштрафовать, следует обратиться к разделу 31 Правил дорожного движения (ПДД). Именно он определяет, в каких случаях эксплуатация транспортных средств (ТС) запрещена.
Так, обязательность наличия в ТС медицинской аптечки предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 ПДД.
"Эксплуатация транспортного средства запрещается, если отсутствует "медицинская аптечка с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена, - на мотоцикле с боковым прицепом, легковом, грузовом автомобиле, колесном тракторе, автобусе, микроавтобусе, троллейбусе, автомобиле, который перевозит опасный груз", - уточнил юрист.
В ПДД отмечается, что "аптечка, перечень медикаментов которой соответствует ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа транспортного средства", должна находиться в закрепленном состоянии - в месте, определенном предприятием-производителем.
Если же конструкцией ТС такого места не предусмотрено, медицинская аптечка должна располагаться "в легкодоступных местах".
"О сроке годности препаратов в аптечке там ничего не сказано. Поэтому формально при наличии самой аптечки (даже "нераспакованной") правовых оснований для штрафа нет", - отметил Володарский.
Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:
Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 грн.
Если же водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 680 грн.
Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:
Напомним, ранее мы рассказывали, что при нарушении перевозчиком Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, с жалобой можно обратиться в орган Государственной службы Украины по безопасности на транспорте - Укртрансбезопасности.
Рассмотрение дел по таким административным правонарушениям законом отнесено к компетенции органов Национальной полиции. Так что в случае управления водителем транспортным средством, в котором отсутствует медицинская аптечка, можно обращаться и к правоохранителям.
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