Выпишут ли водителю штраф за езду без аптечки: ответ юриста

Когда именно могут выписать штраф из-за аптечки

Эксперт объяснил: чтобы определить, когда водителя могут оштрафовать, следует обратиться к разделу 31 Правил дорожного движения (ПДД). Именно он определяет, в каких случаях эксплуатация транспортных средств (ТС) запрещена.

Так, обязательность наличия в ТС медицинской аптечки предусмотрена подпунктом "є" пункта 31.4.7 ПДД.

"Эксплуатация транспортного средства запрещается, если отсутствует "медицинская аптечка с нанесенными на нее сведениями о типе ТС, для которого она предназначена, - на мотоцикле с боковым прицепом, легковом, грузовом автомобиле, колесном тракторе, автобусе, микроавтобусе, троллейбусе, автомобиле, который перевозит опасный груз", - уточнил юрист.

В ПДД отмечается, что "аптечка, перечень медикаментов которой соответствует ДСТУ 3961-2000 для соответствующего типа транспортного средства", должна находиться в закрепленном состоянии - в месте, определенном предприятием-производителем.

Если же конструкцией ТС такого места не предусмотрено, медицинская аптечка должна располагаться "в легкодоступных местах".

"О сроке годности препаратов в аптечке там ничего не сказано. Поэтому формально при наличии самой аптечки (даже "нераспакованной") правовых оснований для штрафа нет", - отметил Володарский.

Какой штраф грозит водителю за езду без аптечки

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:

имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления

имеет неисправности тягово-сцепного устройства

имеет неисправности наружных световых приборов (в темное время суток)

имеет другие технические неисправности, с которыми (в соответствии с установленными правилами) эксплуатация его запрещается

переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 340 грн.

Если же водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 680 грн.

Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции: