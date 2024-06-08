Чи вимикають світло торговим центрам в Києві: відповідь ДТЕК

Відключення електроенергії в Києві поширюються й на торгові центри. Якщо якийсь ТЦ зі світлом цілий день, то це означає, що він має інше джерело електроживлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії ДТЕК Київські електромережі в Facebook.

"Друзі, часом ви скаржитесь, що торгово-розважальні центри - зі світлом цілий день. Запевняємо вас: всі ТРЦ відключаються за графіком, як і інші клієнти. Єдиний виняток з цього правила - якщо центр підключений до тієї ж лінії, що й критичні об’єкти", - йдеться в публікації компанії.

Однак, в ДТЕК нагадали, що більшість ТЦ, кав'ярень та інших торгових точок підготувалися до відключень світла. Зокрема, придбали собі генератори.

"Тому, якщо ви бачите в них світло, це не означає, що ми надаємо їм його. Можливо, вони використовують генератори чи інші джерела", - заявили в компанії.