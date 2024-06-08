Чи вимикають світло торговим центрам в Києві: відповідь ДТЕК
Відключення електроенергії в Києві поширюються й на торгові центри. Якщо якийсь ТЦ зі світлом цілий день, то це означає, що він має інше джерело електроживлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії ДТЕК Київські електромережі в Facebook.
"Друзі, часом ви скаржитесь, що торгово-розважальні центри - зі світлом цілий день. Запевняємо вас: всі ТРЦ відключаються за графіком, як і інші клієнти. Єдиний виняток з цього правила - якщо центр підключений до тієї ж лінії, що й критичні об’єкти", - йдеться в публікації компанії.
Однак, в ДТЕК нагадали, що більшість ТЦ, кав'ярень та інших торгових точок підготувалися до відключень світла. Зокрема, придбали собі генератори.
"Тому, якщо ви бачите в них світло, це не означає, що ми надаємо їм його. Можливо, вони використовують генератори чи інші джерела", - заявили в компанії.
Відключення світла в Україні
В Україні після масштабних обстрілів енергетичних об'єктів виник дефіцит електроенергії, а тому українцям почали відключати світло. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, обстрілами було зруйновано 42 енергоблоки. І сьогодні, за його словами працюють лише 27% великих теплових електростанцій.
Наразі ситуація в енергетиці дозволяє вимикати світло за графіками й інколи навіть не протягом всієї доби. Сьогодні відключення світла планувалися у період з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.
Нагадаємо, з 8 червня світло в Україні будуть вимикати за новим підходом, який повинен зменшити кількість черг та дозволити збільшити кількість годин зі світлом.
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