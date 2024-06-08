Выключают ли свет торговым центрам в Киеве: ответ ДТЭК

Отключение электроэнергии в Киеве распространяется и на торговые центры. Если какой-нибудь ТЦ со светом целый день, то это означает, что он имеет другой источник электропитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"Друзья, иногда вы жалуетесь, что торгово-развлекательные центры - со светом целый день. Уверяем вас: все ТРЦ отключаются по графику, как и другие клиенты. Единственное исключение из этого правила - если центр подключен к той же линии, что и критические объекты", - говорится в публикации компании.

Однако в ДТЭК напомнили, что большинство ТЦ, кафе и других торговых точек подготовились к отключениям света. В частности, приобрели генераторы.

"Поэтому, если вы видите в них свет, это не значит, что мы даем им его. Возможно, они используют генераторы или другие источники", – заявили в компании.