Чи вимикатимуть завтра світло: прогноз "Укренерго"

Нагадаємо, що за інформацією ДТЕК, графіків відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня, але за двох умов.

По-перше, якщо не буде атак РФ по енергетиці, і по-друге, якщо не буде аномальної спеки.

Проте на днях заступниці міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки відключення електроенергії можуть повернути вже наступного тижня через зростання споживання. Причиною стане спекотна погода в Україні.

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