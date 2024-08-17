Чи вимикатимуть завтра світло: прогноз "Укренерго"

В Україні завтра, 18 серпня, застосовувати графіки відключення світла не планують. Проте українців просять економити електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Завтра, 18 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації - про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні "Укренерго".
Водночас до українців звернулись з проханням споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
"Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 18:00 до 23:00", - зазначили в Укренерго.
Нагадаємо, що за інформацією ДТЕК, графіків відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня, але за двох умов.
По-перше, якщо не буде атак РФ по енергетиці, і по-друге, якщо не буде аномальної спеки.
Проте на днях заступниці міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що графіки відключення електроенергії можуть повернути вже наступного тижня через зростання споживання. Причиною стане спекотна погода в Україні.
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