Будут ли завтра выключать свет: прогноз "Укрэнерго"

Напомним, что по информации ДТЭК, графиков отключений света в Украине может не быть до середины октября, но при двух условиях.

Во-первых, если не будет атак РФ по энергетике, и во-вторых, если не будет аномальной жары.

Однако на днях заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики отключения электроэнергии могут вернуть уже на следующей неделе из-за роста потребления. Причиной станет жаркая погода в Украине.

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