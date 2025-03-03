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Чи вимикатимуть світло в Україні 4 березня: що кажуть в "Укренерго"

Понеділок 03 березня 2025 17:22
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Чи вимикатимуть світло в Україні 4 березня: що кажуть в "Укренерго" Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 4 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у вівторок, 4 березня, будуть застосовуватися графіки відключення світла. Однак вони стосуватимуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 4 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Час застосування обмежень:

  • 06:00 - 09:00;
  • 15:00 - 22:00.

Водночас відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

В "Укренерго" зазначили, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Удари РФ по енергосистемі України

Нагадаємо, у 2024 році Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

При цьому у грудні 2024 року та січні 2025-го графіки майже не запроваджувалися. А на початку лютого у мережі поширилася інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це останніми днями в Україні діють графіки відключень світла для промисловості та бізнесу.

Окрім того, останнім часом по Україні вводять аварійні відключення світла. Однак, за словами експерта, це не є тотальною проблемою. Найімовірніше, відключення пов'язані з проблемами у регіональних операторів системи розподілу

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