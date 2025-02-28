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Не тотальна проблема. Чому в Україні екстрено вимикають світло: пояснення експерта

Україна, П'ятниця 28 лютого 2025 18:09
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Не тотальна проблема. Чому в Україні екстрено вимикають світло: пояснення експерта Фото: в Україні екстрено вимикають світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

Ранкові та вечірні аварійні відключення світла в Україні не є тотальною проблемою. Найімовірніше, вони пов'язані з проблемами у регіональних операторів системи розподілу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Зазначимо, сьогодні вранці в кількох регіонах України застосовувалися екстрені відключення електроенергії. А ввечері після 17:30 відключення запроваджено щонайменше в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській та Черкаській областях.

Як зазначили в "Укренерго", причина - наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. У рамках аварійних заходів насамперед відключають промислових споживачів і бізнес. Діють графіки обмеження потужності для промисловості.

Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго). Однак ситуація може змінитися та українців просять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго.

На думку Омельченка, "панікувати зарано", оскільки відключення точкові й запроваджуються лише на кілька годин.

"На мій погляд, це не тотальна проблема. Якщо аварійні відключення вводяться в окремих регіонах, як Київ, Київська та Дніпропетровська область, то це регіональні проблеми. Щодо причин, треба дивитися на офіційні повідомлення. Але, як мені відомо, екстрені відключення не пов'язані з генерацією", - розповів він.

Омельченко зауважив, що це найімовірніше точкові проблеми в регіональних операторів системи розподілу.

"Панікувати точно не треба. Будемо сподіватися, що, як і вранці, вдасться стабілізувати енергосистему за кілька годин", - додав експерт.

Екстрені відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, вранці екстрені вимкнення світла запроваджували відразу в кількох областях України.

Надвечір в низці регіонів знову обмежили подачу електроенергії. Зокрема РБК-Україна писало, що у Києві та кількох областях запровадили екстрені відключення світла.

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Електроенергія Відключеня світла
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