Будут ли выключать свет в Украине 4 марта: что говорят в "Укрэнерго"
В Украине во вторник, 4 марта, будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Время применения ограничений:
- 06:00 - 09:00;
- 15:00 - 22:00.
В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
В "Укрэнерго" отметили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
Удары РФ по энергосистеме Украины
Напомним, в 2024 году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.
При этом в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.
Несмотря на это в последние дни в Украине действуют графики отключений света для промышленности и бизнеса.
Кроме того, в последнее время по Украине вводят аварийные отключения света. Однако, по словам эксперта, это не является тотальной проблемой. Скорее всего, отключения связаны с проблемами у региональных операторов системы распределения
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.