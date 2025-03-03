Будут ли выключать свет в Украине 4 марта: что говорят в "Укрэнерго"

В Украине во вторник, 4 марта, будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении. Время применения ограничений: 06:00 - 09:00;

15:00 - 22:00. В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. В "Укрэнерго" отметили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.