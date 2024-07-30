Чи вимикатимуть світло в Україні 31 липня: відповідь "Укренерго"

В Україні завтра, 31 липня, відключення світла за графіками не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", - закликають українців енергетики.

У компанії також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

"Завтра, 31 липня, відключення не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні стали менше вимикати світло за графіками. Це пов'язане тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки. Також вийшли з ремонту декілька атомних енергоблоків.

Як повідомили в уряді, Україна в питанні енергетики увійшла у відносний баланс. Протягом наступних місяців, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер.

Детальніше про ситуацію зі світлом - у матеріалі РБК-Україна.

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